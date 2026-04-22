ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goederenoverslag haven Rotterdam nog amper geraakt door oorlog

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 11:44
anp220426098 1
ROTTERDAM (ANP) - De haven van Rotterdam heeft in het eerste kwartaal van dit jaar nog weinig last gehad van de oorlog in het Midden-Oosten. De goederenoverslag daalde licht, met 0,7 procent tot 103 miljoen ton, maar de overslag van onder meer ruwe olie, minerale olie, lng en containers nam toe.
Boudewijn Siemons, topman van Havenbedrijf Rotterdam, stelt dat de effecten van de sluiting van de Straat van Hormuz nog beperkt zichtbaar zijn, maar dat die in het tweede kwartaal zich wel verder kunnen aftekenen. "Tegelijkertijd laat de groei in olie, olieproducten en containers zien dat Rotterdam veerkrachtig blijft als Europese energie- en logistieke hub."
De totale overslag daalde onder meer bij de overslag van kolen, die 9,8 procent minder was vergeleken met het eerste kwartaal van 2026. Volgens de haven was er vorig jaar veel meer kolenoverslag na een uitzonderlijk hoge productie. In het eerste kwartaal keerde die productie volgens de haven weer terug naar het gebruikelijke niveau.
loading

182223449_m

gandr-collage

221737927_m

generated-image

generated-image (6)

199567561_m

Loading