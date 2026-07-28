Goederenvervoer over de Rijn in de knel door droogte

KAUB (ANP/BLOOMBERG) - Door de aanhoudende hittegolven in Europa dreigt de waterstand van de Rijn te dalen tot een historisch dieptepunt. Daardoor ontstaan knelpunten voor het vervoer van steenkool en brandstoffen naar het binnenland en lopen de transportkosten op.

Het waterpeil van de Rijn wordt onder meer gemeten ter hoogte van de Duitse plaats Kaub, tussen Koblenz en Mainz. Daar is de waterstand inmiddels gezakt tot het laagste niveau sinds 2018, blijkt uit gegevens van de Duitse overheid. Naar verwachting neemt de zogenoemde bevaarbare diepte deze week nog verder af tot de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1990.

De Rijn, die over een afstand van ongeveer 1290 kilometer van Zwitserland naar de Noordzee stroomt, is een belangrijke transportroute voor onder meer steenkool, olieproducten, ijzererts en containers met goederen. De dalende waterstand verstoort het goederenvervoer nu al.