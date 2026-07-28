ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pieterse kopvrouw Fenix - Premier Tech in Tour de France Femmes

Sport
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 13:22
anp280726121 1
HERENTALS (ANP) - Wielrenster Puck Pieterse is de kopvrouw van Fenix - Premier Tech bij de start van de Tour de France Femmes. Ook sprintster Charlotte Kool en Yara Kastelijn maken deel uit van de ploeg die zaterdag aan de start staat in het Zwitserse Lausanne.
Pieterse won in 2024 bij haar debuut in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen een etappe en het jongerenklassement. Kool schreef in hetzelfde jaar twee ritten op haar naam, terwijl Kastelijn een jaar eerder een etappezege boekte. De drie Nederlandse rensters krijgen gezelschap van de Britse Millie Couzens, de Belgische Lotte Claes, de Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Italiaanse Sara Casasola.
De Tour de France Femmes begint zaterdag met een etappe over 138 kilometer met start en finish in Lausanne. De rittenkoers telt negen etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot, die won voor de Nederlandse Demi Vollering.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-564075613

B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

37913241_m

Het eeuwige leven? Zo oud kunnen mensen écht maximaal worden

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-478954591

Martin Gaus (81) heeft nog maar één wens: 'Mijn uitvaart is al geregeld'

ANP-561096766

Drie keer per week ontstaat in NL brand door de meterkast: experts geven tips om een ramp te voorkomen

anp270726152 1

Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

Loading