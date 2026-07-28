Pieterse kopvrouw Fenix - Premier Tech in Tour de France Femmes

HERENTALS (ANP) - Wielrenster Puck Pieterse is de kopvrouw van Fenix - Premier Tech bij de start van de Tour de France Femmes. Ook sprintster Charlotte Kool en Yara Kastelijn maken deel uit van de ploeg die zaterdag aan de start staat in het Zwitserse Lausanne.

Pieterse won in 2024 bij haar debuut in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen een etappe en het jongerenklassement. Kool schreef in hetzelfde jaar twee ritten op haar naam, terwijl Kastelijn een jaar eerder een etappezege boekte. De drie Nederlandse rensters krijgen gezelschap van de Britse Millie Couzens, de Belgische Lotte Claes, de Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Italiaanse Sara Casasola.

De Tour de France Femmes begint zaterdag met een etappe over 138 kilometer met start en finish in Lausanne. De rittenkoers telt negen etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Vorig jaar ging de eindzege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot, die won voor de Nederlandse Demi Vollering.