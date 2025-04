Gokkers geven meer uit bij illegale sites na strengere regels

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn sinds oktober meer geld gaan uitgeven aan gokken via illegale websites, meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) op basis van nieuwe cijfers. Toen werden nieuwe maatregelen ingevoerd om onlinegokkers te beschermen.

Nadat de nieuwe regels zijn ingegaan, hebben Nederlanders ongeveer de helft van al het geld dat ze hebben besteed aan onlinekansspelen uitgegeven bij illegale sites. De Ksa schat dat de illegale markt in de laatste drie maanden van vorig jaar 305 miljoen euro bedroeg en de legale markt 306 miljoen euro. "De illegale markt is daarmee ongeveer even groot als de legale markt", constateert de toezichthouder. In de eerste helft van 2024 werd nog 58 procent van het geld uitgegeven bij legale goksites.

Sinds oktober geldt onder meer een maandelijkse inleglimiet voor nieuwe onlinegokkers: 150 euro voor jongvolwassenen tot 24 jaar en 350 euro voor oudere mensen. Spelers kunnen alleen een hogere limiet instellen na persoonlijk contact met de goksite.