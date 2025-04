Veel schade bij Allianz Rotterdam door pro-Palestijnse actie

ROTTERDAM (ANP) - Bij het hoofdkantoor van verzekeraar Allianz op de Coolsingel in Rotterdam is een ravage aangericht door pro-Palestijnse activisten. Op beelden die Palestine Action Nederland op Instagram heeft gedeeld is te zien hoe actievoerders in de nacht ramen inslaan van het kantoorgebouw en rode verf spuiten.

Bij de beelden schrijft de groep onder meer dat Allianz verzekeraar en aandeelhouder is van Elbit Systems, "de grootste wapenleverancier van 'Israël'". Dit maakt de verzekeraar volgens Palestine Action Nederland "in hoge mate verantwoordelijk voor de genocide op Palestijnen, en hier mogen ze niet ongemerkt mee wegkomen". De groep zegt terug te komen als Allianz Elbit Systems niet laat vallen.