Gokkers kunnen niet massaal geld terugkrijgen van onlinecasino's

DEN HAAG (ANP) - Veel mensen die online hebben gegokt bij een aanbieder zonder vergunning in Nederland lijken hun geld definitief kwijt te raken. Meerdere gokkers hebben de afgelopen jaren geprobeerd verliezen terug te vorderen bij de rechter. De Hoge Raad heeft vrijdag echter bepaald dat de overeenkomsten tussen spelers en illegale onlinecasino's niet per definitie ongeldig zijn.

De beslissing is een domper voor Nederlanders die via claimzaken hun verloren geld terug willen vorderen bij goksites. Volgens advocaat Benzi Loonstein gaat het om honderdduizenden Nederlandse spelers en potentieel honderden miljoenen verloren euro's.

Meerdere organisaties, waaronder advocatenkantoor Loonstein Advocaten, kwamen met massaclaims tegen uitbaters van onlinecasino's als Unibet, Bwin en PokerStars. Onlinecasino's waren tot oktober 2021 illegaal in Nederland. Oudere overeenkomsten tussen gokkers en onlinecasino's zouden daarmee ongeldig zijn en spelers hebben daarmee volgens de advocaten het recht om hun geld terug te krijgen.