Frankrijk zag flinke toename sterfgevallen tijdens hittegolf

PARIJS (ANP/AFP) - Het aantal sterfgevallen in Frankrijk steeg flink tijdens de week waarin het land werd geteisterd door een ernstige hittegolf. Gezondheidsdienst Santé publique France sprak over "een stijging van 29,1 procent, wat neerkomt op 2025 sterfgevallen meer dan in de voorgaande week". De dienst erkende dat het daadwerkelijke aantal sterfgevallen vermoedelijk nog hoger uitvalt.

Tijdens de week van 22 juni stegen de temperaturen op veel plekken in Frankrijk tot boven de 40 graden. Dat ontregelde het openbare leven. Scholen gingen dicht en treinen vielen uit. Uit de cijfers van de dienst komen aanzienlijke regionale verschillen naar voren. Zo viel het sterftecijfer in de regio Parijs ongeveer 62 procent hoger uit.

De hogere sterfte bleek vooral mensen van gevorderde leeftijd te raken. "Hoewel we een duidelijke stijging zien onder 45- tot 64-jarigen, vormen mensen van 65 jaar en ouder het grootste aandeel in het aantal overlijdens." Relatief veel mensen overleden thuis.