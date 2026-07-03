Hitte en huisdieren: zo help je hond, kat of konijn veilig de warme dagen door

Zwoele zomerdagen zijn heerlijk voor veel mensen, maar voor huisdieren kan die hitte levensgevaarlijk zijn. Vooral konijnen, knaagdieren en honden lopen risico op oververhitting. Met een paar eenvoudige maatregelen blijven ook zij veilig tijdens warme dagen.

Konijnen verdragen kou beter dan warmte. Temperaturen boven de 25 graden zijn al belastend, en vanaf ongeveer 30 graden neemt het risico op een hitteberoerte sterk toe. Buitenkonijnen hoeven niet direct naar binnen, maar hun verblijf moet wel voldoende schaduw bieden. Zet een hok nooit in de volle zon en zorg voor goede ventilatie.

Help konijnen af te koelen met bevroren waterflessen, koele tegels waarop ze kunnen liggen en altijd vers drinkwater. Geef groenten die veel vocht bevatten, zoals komkommer of bleekselderij, als aanvulling op hun normale voeding. Zie je dat een konijn sloom wordt, snel ademt of languit ligt zonder te reageren, dan is direct contact met een dierenarts noodzakelijk.

Ook cavia's, hamsters en vogels hebben verkoeling nodig

Cavia's zijn net als konijnen gevoelig voor hitte. Boven de 25 graden kunnen ze al problemen krijgen. Hamsters en andere kleine knaagdieren zoeken van nature koelere plekken op, maar zijn in een warm huis alsnog kwetsbaar. Zet kooien daarom nooit achter glas of in direct zonlicht.

Ook vogels hebben behoefte aan schaduw en fris drinkwater. Veel soorten waarderen bovendien een ondiepe schaal waarin ze kunnen badderen.

Honden: wandelen op de koelste momenten

Honden raken hun warmte vooral kwijt door te hijgen. Op hete dagen is dat soms onvoldoende. Laat honden daarom vroeg in de ochtend of later op de avond uit en vermijd heet asfalt, dat de voetzolen kan verbranden. Controleer de temperatuur door vijf seconden met de rug van je hand op het wegdek te drukken. Is dat te heet voor jouw hand, dan is het ook te heet voor de hond.

Zorg onderweg voor voldoende drinkwater en laat een hond nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet met een raam op een kier. De temperatuur in een auto kan binnen enkele minuten levensgevaarlijk oplopen.

Katten zoeken meestal zelf verkoeling

Katten zijn vaak beter in staat hun eigen koele plek te vinden. Zorg wel voor meerdere bakken met vers water en laat ze vrij kiezen waar ze willen liggen. Sommige katten drinken meer als er een drinkfontein beschikbaar is. Langharige katten kunnen baat hebben bij regelmatig borstelen, zodat overtollige ondervacht verdwijnt.

Oververhitting herken je aan sloomheid, hijgen, kwijlen, snelle ademhaling of evenwichtsproblemen. Wacht niet af als een dier deze klachten vertoont. Breng het naar een koele plek, bied water aan en neem zo snel mogelijk contact op met een dierenarts. Bij hitte geldt: voorkomen is altijd beter dan genezen.