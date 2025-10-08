Von der Leyen en EU-parlement zien hybride oorlog door drones

STRAATSBURG (ANP) - De recente schendingen van het Europese luchtruim tonen volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en een meerderheid van het Europees Parlement dat Rusland bezig is met een hybride oorlogsvoering. "Dit is geen willekeurige intimidatie", zei de voorzitter over de drones in Polen en vliegtuigen in Estland. "Het is een samenhangende en steeds verdergaande campagne om onze burgers te verontrusten, onze vastberadenheid te testen, onze Unie te verdelen en onze steun voor Oekraïne te verzwakken."

Een aanval op een lidstaat is een aanval op de hele EU, onderschreven het centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten, het liberale Renew en de Groenen. Ook benadrukken ze dat de oorlog in Oekraïne "ook onze oorlog is", zei een EVP-lid.

Partijen aan de flanken zijn behoedzamer. "We moeten niet zomaar elk vliegend object neerschieten", zei een lid van de uiterst rechtse Patriotten voor Europa. De Linkse Fractie vindt dat oorlog koste wat kost voorkomen moet worden.