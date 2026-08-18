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Google koopt data van failliet Spirit Airlines voor AI-training

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 9:05
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NEW YORK (ANP/DPA) - Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Met de gegevens wil het bedrijf zijn systemen voor kunstmatige intelligentie trainen, staat in faillissementsdocumenten.
Het geveilde pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat- en vergaderdienst Teams. Ook koopt Google data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen, zegt Google.
Geavanceerde AI-systemen werken met grote hoeveelheden data, waar ze patronen in zoeken om zichzelf te trainen. AI-ontwikkelaars proberen steeds vaker data rondom de interne communicatie bij bedrijven op te kopen. Daarmee hopen ze bedrijfsprocessen waarheidsgetrouw te kunnen simuleren.
Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
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