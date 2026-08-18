Wildgroei aan automerken zorgt voor verzekeringsproblemen: 'Bij kleine schade al total loss verklaard'

De opkomst van talloze nieuwe automerken zorgt voor een opmerkelijk probleem. Reparaties zijn lang niet altijd mogelijk, waardoor bij een kleine schade een wagen total loss verklaard kan worden. Dat signaleert verzekeraar Univé, die waarschuwt dat de dekking voor zo'n auto op de tocht kan staan, meldt De Telegraaf.

Brancheorganisaties als de ANWB en de Bovag herkennen zulke 'opstartproblemen'. Het gevolg is dat de schadelast, en daarmee verzekeringspremies, omhooggaan.

Univé adviseert autokopers niet alleen te kijken naar prijs, actieradius, veiligheid en uitrusting. Ook de vraag of bij problemen snel en goed herstel mogelijk is, moet meewegen. Het kan bij nieuwe automerken namelijk goed voorkomen dat onderdelen van ver moeten komen of dat maar enkele bedrijven een reparatie kunnen uitvoeren. Daardoor kan het na schade ook langer duren voordat een eigenaar zijn auto terugkrijgt.