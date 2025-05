Tientallen doden door Israëlische luchtaanvallen in Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Door twee Israëlische luchtaanvallen zijn volgens de Gazaanse burgerbescherming woensdag meer dan dertig doden gevallen en meer dan tachtig mensen gewond geraakt. Onder de getroffenen zouden veel kinderen zijn.

De aanvallen vonden in de middag vrijwel gelijktijdig plaats in Gaza-Stad, waarbij een restaurant en een nabijgelegen kruispunt werden geraakt. Eerder op de dag was er ook al een dodelijke aanval elders in Gaza-Stad.

De burgerbescherming laat weten dat woensdag in heel Gaza bijna zestig doden vielen. Een dag eerder kwamen ook al ruim dertig mensen om bij luchtaanvallen op een school in Gaza die volgens Hamas ontheemden herbergt. Het Israëlische leger meldde daarover dat het ging om een Hamas-centrum. Over de doelwitten van de jongste aanvallen heeft het nog niets gemeld.

Israël hervatte de beschietingen op Gaza halverwege maart na een staakt-het-vuren van twee maanden. Het leger vecht er tegen Hamas en voor de bevrijding van de laatste gijzelaars die nog vastzitten.