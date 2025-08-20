Overleden meisje (17) uit Abcoude door 'ernstig geweld' gedood

AMSTERDAM (ANP) - Het meisje van 17 jaar dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen langs een berm in Duivendrecht, is door ernstig geweld om het leven gekomen. Ze was op weg naar huis na een avond uitgaan in het centrum van Amsterdam, meldt de politie.

Ze was in de omgeving van het Leidseplein op stap met vrienden. Rond 03.30 uur vertrok ze alleen op de fiets naar haar huis in Abcoude. Op de Holterbergweg, die aan de rand van de stad ligt, is ze aangevallen. Agenten vonden het meisje rond 04.00 uur.

De politie gaat uit van één dader en denkt dat deze persoon mogelijk ook op de fiets was. De politie vraagt getuigen die het meisje of de mogelijke dader hebben gezien zich te melden.