ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overleden meisje (17) uit Abcoude door 'ernstig geweld' gedood

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 21:59
anp200825181 1
AMSTERDAM (ANP) - Het meisje van 17 jaar dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen langs een berm in Duivendrecht, is door ernstig geweld om het leven gekomen. Ze was op weg naar huis na een avond uitgaan in het centrum van Amsterdam, meldt de politie.
Ze was in de omgeving van het Leidseplein op stap met vrienden. Rond 03.30 uur vertrok ze alleen op de fiets naar haar huis in Abcoude. Op de Holterbergweg, die aan de rand van de stad ligt, is ze aangevallen. Agenten vonden het meisje rond 04.00 uur.
De politie gaat uit van één dader en denkt dat deze persoon mogelijk ook op de fiets was. De politie vraagt getuigen die het meisje of de mogelijke dader hebben gezien zich te melden.
Vorig artikel

Google presenteert nieuwe smartphones met meer AI-mogelijkheden

Volgend artikel

Hordeloopster Visser boekt zege in Lausanne en verslaat wereldtop

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan