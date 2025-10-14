Staatskrant China: onderschat tegenreacties rond Nexperia niet

BEIJING (ANP) - Nederland moet niet onderschatten welke tegenmaatregelen China kan nemen na de ingreep bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia, schrijft een Chinese staatskrant. Nederland gebruikte onlangs een oude wet om beslissingen bij Nexperia te kunnen tegenhouden of terugdraaien. De door de Chinese Communistische Partij geleide krant Global Times noemt dat "buitengewoon schandelijk".

"Niemand moet China's vastberadenheid en vermogen om de eigen belangen te verdedigen onderschatten", schrijft Global Times. "Dit moet niet worden gezien als een conflict tussen de Nederlandse regering en een Chinees bedrijf - het is een flagrante schending van internationale regels door Nederland."

Het kabinet greep in een zeldzame stap naar de Wet beschikbaarheid goederen, bedoeld om in de voorbereiding op noodsituaties producten veilig te stellen. Den Haag vreesde dat technologie en productiecapaciteit voor de relatief eenvoudige chips van Nexperia verloren zouden gaan voor Europa en Nederland.