ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goud voor het eerst boven 4000 dollar

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 5:19
anp081025006 1
NEW YORK (ANP) - Goud heeft woensdag voor het eerst een recordprijs van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De goudprijs stijgt al langer, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid die voortduurt. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.
Dit jaar is de goudprijs al met zo'n 50 procent gestegen, mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De onzekerheid is groter geworden nu de publicatie van de werkgelegenheidscijfers is vertraagd. Die cijfers hadden vrijdag moeten komen, maar de publicatie is door de overheidssluiting uitgesteld. Ook de politieke onrust in Frankrijk zou handelaren richting goud drijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Loading