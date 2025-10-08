Goud voor het eerst boven 4000 dollar

NEW YORK (ANP) - Goud heeft woensdag voor het eerst een recordprijs van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De goudprijs stijgt al langer, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid die voortduurt. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.

Dit jaar is de goudprijs al met zo'n 50 procent gestegen, mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De onzekerheid is groter geworden nu de publicatie van de werkgelegenheidscijfers is vertraagd. Die cijfers hadden vrijdag moeten komen, maar de publicatie is door de overheidssluiting uitgesteld. Ook de politieke onrust in Frankrijk zou handelaren richting goud drijven.