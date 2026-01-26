Goudprijs voor het eerst boven 5000 dollar

SINGAPORE - (ANP/RTR) - Goud heeft voor het eerst de prijs van 5000 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. Dat is omgerekend zo'n 4215 euro. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen stijgen.

Vorig jaar stegen de prijzen van de edelmetalen al hard. Bij beleggers leefden veel zorgen over toenemende onzekerheden over handel, geopolitiek en monetair beleid. Daardoor nam de vraag naar veilige beleggingen als zilver en goud toe.

Naast spanningen over het Amerikaanse beleid rond Groenland en Venezuela dragen ook zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, onder president Donald Trump bij aan de marktonrust.

Bescherming

Goud is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld in waarde. Het edelmetaal onderstreept daarmee zijn historische rol als graadmeter voor angst op de financiële markten. "Goud is het omgekeerde van vertrouwen", zegt portefeuillemanager Max Belmont bij First Eagle Investment Management. "Het is een bescherming tegen onverwachte inflatiepieken, onvoorziene dalingen op de markt en oplevingen van geopolitieke risico's."

Door de acties van de regering-Trump, de aanvallen op de Fed, de dreigementen om Groenland te annexeren en de militaire interventie in Venezuela, is de aantrekkingskracht van goud als veilige haven flink toegenomen. Afgelopen weekend dreigde Trump ook Canada importheffingen van 100 procent op te leggen als het buurland een handelsakkoord met China sluit, wat de handelsspanningen verder deed oplopen.

De goudprijs noteert momenteel bijna 2 procent hoger op 5077 dollar. Zakenbank Goldman Sachs werd onlangs al positiever over goud en ziet de prijs dit jaar tot 5400 dollar stijgen.