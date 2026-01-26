Noordzeelanden willen gezamenlijke windmolenparken bouwen

HAMBURG (ANP) - Landen moeten samen een windmolenpark kunnen bouwen in de Noordzee, met aansluitingen naar meerdere landen. Dat spreken de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk maandag af op een internationale top over de Noordzee in Hamburg.

De Noordzee moet 'de grootste hub voor groene energie ter wereld' worden. Het einddoel is 300 gigawatt aan stroom uit deze regio in 2050, is al eerder afgesproken. 1 gigawatt is ongeveer het gebruik van 1 miljoen huishoudens. Het bouwen van grensoverschrijdende windmolenparken is de 'hoeksteen' van de aanpak, met een doel van 100 gigawatt, aldus de ministers. Het eerste project naar aanleiding van deze nieuwe aanpak moet al in 2027 vorm gaan krijgen, met een capaciteit van 20 gigawatt.

De afgelopen tijd is het voor veel landen lastig gebleken om ontwikkelaars te vinden voor windmolenparken op zee. Recent leverde de Nederlandse openstelling voor een locatie zonder subsidie geen reacties van gegadigden op. Nederland heeft vanwege de moeilijke marktomstandigheden het doel windenergie op zee al teruggeschroefd.

Lobbyen

Heel Europa heeft te maken met stijgende prijzen en tegenvallende vraag naar groene stroom vanuit de verduurzamende industrie. De EU-lidstaten onder de Noordzeelanden willen daarom gaan lobbyen bij de Europese Commissie voor financieringsmogelijkheden, via en bij de Europese Investeringsbank (EIB). Ook moet het vergunningproces makkelijker worden, spreken de energieministers af.

Een punt van zorg is de veiligheid van de stroomkabels die van windmolens naar het land lopen. De regeringsleiders van de deelnemende landen aan de top spreken maandag verder over de digitale en fysieke veiligheid van de infrastructuur in de Noordzee.