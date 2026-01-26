Warmtepomp moet goedkoper worden voor sociale huurwoningen

DEN HAAG (ANP) - Een warmtepomp in huurwoningen moet veel goedkoper worden, vinden woningcorporaties, installateurs en fabrikanten. Daarvoor hebben de branches een plan gemaakt met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De samenwerking moet ertoe leiden dat de kosten van warmtepompen in een groot aantal huurwoningen met de helft omlaag gaan.

Nu kiezen corporaties voor hun sociale huurwoningen vaak niet voor warmtepompen als verwarmingsoplossing. Maar als de kosten omlaag gaan, wordt deze duurzamere verwarmingsmethode wel een optie. Daarbij gaat het dan om de som van afschrijvingen, service- en onderhoudskosten en vervangingskosten tijdens de levensduur van een sociale huurwoning.

"Als we erin slagen de totale levensduurkosten van de warmtepomp te halveren, komt verduurzaming binnen bereik voor tienduizenden corporatiewoningen. Onze installateurs hebben de kennis en kunde om de technische kant van het plan waar te maken", zegt voorzitter Mark Harbers van Techniek Nederland.