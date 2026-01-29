ECONOMIE
Tesla stopt productie Model S en X voor mensachtige robots

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 8:06
anp290126087 1
SAN JOSE (ANP/DPA) - De Amerikaanse autofabrikant Tesla stopt met de productie van de Model S en Model X. Het bedrijf van Elon Musk wil zo ruimte vrijmaken voor de bouw van mensachtige robots.
De Model S, uit 2012, is het eerste automodel dat Tesla volledig in eigen huis ontwikkelde. De Model X volgde in 2015 en is bekend vanwege zijn vleugeldeuren. Beide modellen zijn inmiddels een aantal keer vernieuwd. Ze worden echter niet veel meer verkocht. Vorig jaar waren nieuwere modellen, 3 en Y, goed voor bijna 97 procent van de leveringen.
Tesla gaat de bouw van de auto's komend kwartaal afbouwen. De productielijnen komen daarmee vrij voor de productie van de mensachtige robots, de Optimus. Musk wil tegen het eind van volgend jaar robots gaan verkopen aan het grote publiek, maakte hij vorige week op het World Economic Forum in Davos bekend.
