ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GoVolta krijgt toegang tot spoornet voor internationale treinen

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:21
anp170926160 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Meer opties voor Nederlanders om met de trein naar het buitenland te reizen zijn een stap dichterbij gekomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt donderdag dat de Nederlandse treinvervoerder GoVolta toegang mag krijgen tot het spoornet voor nieuwe treindiensten naar het buitenland.
Het besluit gaat over nieuwe lijnen van GoVolta tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hogesnelheidslijn. Het "economisch evenwicht" op het spoor waar de NS rijdt, komt daardoor niet in gevaar, heeft de toezichthouder geoordeeld. Dat houdt in dat de NS geen grote schade lijdt door de nieuwe treindiensten. De NS vroeg de waakhond zo'n toets uit te voeren.
De toestemming betekent nog niet dat de nieuwe treinen gelijk kunnen gaan rijden, benadrukt de ACM. Daarvoor moet GoVolta eerst spoorcapaciteit aanvragen bij spoornetwerkbeheerder ProRail. Het bedrijf wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden via het klassieke spoor.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

187490621_m

Dit zijn straks de grootste economieën ter wereld. China gaat de VS al bijna voorbij

header-repaircafe-buurtbankje-2026-1920x1080

747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

58789547_m

Stop met 'tien voor twee', die stuurhouding is onveilig

Loading