GoVolta krijgt toegang tot spoornet voor internationale treinen

DEN HAAG (ANP) - Meer opties voor Nederlanders om met de trein naar het buitenland te reizen zijn een stap dichterbij gekomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt donderdag dat de Nederlandse treinvervoerder GoVolta toegang mag krijgen tot het spoornet voor nieuwe treindiensten naar het buitenland.

Het besluit gaat over nieuwe lijnen van GoVolta tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hogesnelheidslijn. Het "economisch evenwicht" op het spoor waar de NS rijdt, komt daardoor niet in gevaar, heeft de toezichthouder geoordeeld. Dat houdt in dat de NS geen grote schade lijdt door de nieuwe treindiensten. De NS vroeg de waakhond zo'n toets uit te voeren.

De toestemming betekent nog niet dat de nieuwe treinen gelijk kunnen gaan rijden, benadrukt de ACM. Daarvoor moet GoVolta eerst spoorcapaciteit aanvragen bij spoornetwerkbeheerder ProRail. Het bedrijf wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden via het klassieke spoor.