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Tielen 'niet blij' met dalende emancipatiecijfers

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:18
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Emancipatie) wordt "niet blij" van de groeiende kloof tussen mannen en vrouwen. Nederland zakte op de wereldranglijst emancipatie van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar kwam Nederland van de 28e plek.
Met name op economisch vlak is de kloof groot. Daar "hebben we echt wat te doen", aldus de bewindsvrouw. Tielen heeft niet direct een verklaring voor de daling.
Tielen is naar eigen zeggen druk bezig om vrouwen te helpen op de arbeidsmarkt, op het gebied van hogere posities en gelijke salarissen. "En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om wat vrouwen met hun partners, met hun werkgevers en met zichzelf afspreken, om financiële onafhankelijkheid te krijgen".
Quota
"Het is wel alles waar ik op inzet", aldus Tielen op de vraag of Nederland volgend jaar niet verder daalt.
Het kabinet bestaat uit zestien mannen en twaalf vrouwen. Een gelijk aantal mannen en vrouwen vindt Tielen niet nodig: "ik vind dat soort quota eigenlijk hun doel voorbijschieten."
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