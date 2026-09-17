Jetten wil stikstofplannen niet afzwakken, verbetering kan wel

DEN HAAG (ANP) - De stikstofplannen worden niet afgezwakt als het aan premier Rob Jetten ligt. Dat zei hij desgevraagd tegen PRO-leider Jesse Klaver tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De grootste oppositiepartij heeft eerder geëist dat de plannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) niet versoepeld worden, anders steunt PRO de plannen niet.

Verbeteringen van de maatregelen die Van Essen voorstelt, kunnen volgens Jetten wel. Hij heeft deze zomer verschillende boeren gesproken, "die zich afvragen, kan ik met dit pakket wel vooruit met mijn boerenbedrijf. Dat soort verbeteringen zijn we aan het uitwerken. Maar het moet onder de streep evenveel stikstofreductie opleveren. Dat hebben we nodig om de vergunningverlening los te trekken."

Verschillende partijen aan de rechterkant van de oppositie willen de stikstofplannen versoepelen of zelfs helemaal van tafel hebben. Ook protesterende boeren willen een streep door het beleid van Van Essen.