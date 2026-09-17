ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten wil stikstofplannen niet afzwakken, verbetering kan wel

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:23
anp170926161 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De stikstofplannen worden niet afgezwakt als het aan premier Rob Jetten ligt. Dat zei hij desgevraagd tegen PRO-leider Jesse Klaver tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De grootste oppositiepartij heeft eerder geëist dat de plannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) niet versoepeld worden, anders steunt PRO de plannen niet.
Verbeteringen van de maatregelen die Van Essen voorstelt, kunnen volgens Jetten wel. Hij heeft deze zomer verschillende boeren gesproken, "die zich afvragen, kan ik met dit pakket wel vooruit met mijn boerenbedrijf. Dat soort verbeteringen zijn we aan het uitwerken. Maar het moet onder de streep evenveel stikstofreductie opleveren. Dat hebben we nodig om de vergunningverlening los te trekken."
Verschillende partijen aan de rechterkant van de oppositie willen de stikstofplannen versoepelen of zelfs helemaal van tafel hebben. Ook protesterende boeren willen een streep door het beleid van Van Essen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

187490621_m

Dit zijn straks de grootste economieën ter wereld. China gaat de VS al bijna voorbij

header-repaircafe-buurtbankje-2026-1920x1080

747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

58789547_m

Stop met 'tien voor twee', die stuurhouding is onveilig

Loading