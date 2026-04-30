Greenpeace beëindigt protest rond aandeelhoudersvergadering JBS

HAARLEMMERMEER (ANP) - Greenpeace heeft de actie rondom de aandeelhoudersvergadering van vleesverwerkingsbedrijf JBS beëindigd. Het is onduidelijk of de vergadering elders is voortgezet of op een later moment plaatsvindt.

De activisten overvielen iets na 10.00 uur de aandeelhoudersvergadering in het Sheraton Hotel bij Schiphol. JBS houdt zijn aandeelhoudersvergadering dit jaar in Nederland, omdat het in mei vorig jaar op papier een Nederlands bedrijf werd. De aandeelhouders vertrokken na het binnendringen van de activisten direct en zijn tijdens de actie niet meer gezien.

Rond 13.00 uur kwamen de activisten naar buiten en werd een spandoek dat was opgehangen op de gevel van het hotel weggehaald. Onder toeziend oog van de politie, die verder niet ingreep, werd ook een rode substantie, die voor bloed moest doorgaan, van de gevel gepoetst. Iets voor 14.00 uur was er aan de buitenkant niets meer te zien van de actie.

Brief

JBS was niet bereikbaar voor commentaar.

Greenpeace ging donderdagochtend de vergadering binnen om een brief te overhandigen waarin met juridische stappen wordt gedreigd. De organisatie wil uitbreidingsplannen van JBS in Nigeria blokkeren. Greenpeace vreest dat die uitbreiding milieuschade veroorzaakt en mensenrechten aantast.

Illegale ontbossing

De brief in persoon overhandigen is niet gelukt, maar desondanks vond Greenpeace Nederland-directeur Marieke Vellekoop dat de actie zijn doel heeft bereikt. "We hebben aan JBS laten zien dat we ze in Nederland in de gaten houden, nu ze een Nederlands bedrijf zijn geworden."

Het van oorsprong Braziliaanse vleesverwerkingsbedrijf JBS wordt door Greenpeace al jarenlang beschuldigd van illegale ontbossing in het Amazoneregenwoud. In meerdere landen werd het bedrijf ook al beticht van greenwashing.