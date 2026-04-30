Voor het eerst in weken minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 14:05
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is gezakt tot onder de 2000. Sinds eind januari is dat maar twee keer gebeurd. In de afgelopen weken zijn meerdere tijdelijke opvanglocaties geopend om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen.
In de nacht van woensdag op donderdag sliepen 1987 mensen in het complex in de provincie Groningen. Afgelopen dag zijn 152 bedden vrijgekomen, de grootste daling in de bezetting sinds eind oktober.
Dinsdag is een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes in gebruik genomen. Tot 1 november is daar plek voor 220 asielzoekers. Ook Breda, Apeldoorn, Dronten, Almere, Leiden, Berg en Dal, IJsselstein, Zwolle en Wijdemeren hebben in de afgelopen weken aangekondigd plekken beschikbaar te stellen. Soest werkt daaraan. Bij elkaar levert dit onderdak op voor ruim 1700 mensen.
