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Greenpeace eist via rechter informatie van vleesbedrijf JBS

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 7:17
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AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace Nederland heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank in Amsterdam om vleesbedrijf JBS te dwingen bepaalde informatie openbaar te maken. Het gaat de milieuclub om gegevens over de bedrijfsvoering en de groeiplannen en over de mogelijke schade die het bedrijf aanricht aan klimaat, natuur en bevolking. Op basis van die informatie kan Greenpeace naar eigen zeggen een eventuele rechtszaak starten.
Greenpeace is onder meer tegen uitbreidingsplannen van JBS, voornamelijk in Nigeria. Doordat JBS op papier sinds vorig jaar een Nederlands bedrijf is, kan Greenpeace het bedrijf ook in Nederland voor de rechter dagen. De activistische organisatie maakt gebruik van de nieuwe Nederlandse wetgeving, die partijen met voldoende belang het recht geeft om inzage te eisen in specifieke gegevens van de tegenpartij.
Greenpeace ging in april de eerste aandeelhoudersvergadering van JBS op Nederlandse bodem al binnen om een brief te overhandigen waarin met juridische stappen wordt gedreigd.
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