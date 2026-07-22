Miljarden voor Alzheimer: hebben de nieuwe medicijnen echt effect?

Wereldwijd steken overheden en farmaceuten inmiddels tientallen miljarden in de ontwikkeling van medicijnen tegen Alzheimer , met de hoop het ziekteproces eindelijk te kunnen afremmen. De eerste resultaten liggen nu op tafel: een nieuwe generatie middelen kan de kenmerkende amyloïd‑plaques in de hersenen daadwerkelijk wegwerken en de achteruitgang meetbaar vertragen, maar een doorbraak in het dagelijks leven van patiënten is het nog niet.

De ‘doorbraakmiddelen’ die plaques opruimen

De afgelopen jaren kregen drie zogeheten anti‑amyloïd‑antilichamen groen licht van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA: aducanumab (Aduhelm), lecanemab (Leqembi) en donanemab (Kisunla). Deze middelen zijn ontworpen om het eiwit amyloïd β aan te pakken, dat zich ophoopt in de hersenen en plaques vormt, een herkenbaar kenmerk van Alzheimer.

In grote klinische studies laten lecanemab en donanemab zien dat zij die plaques grotendeels kunnen verwijderen en dat patiënten in een vroeg, mild stadium van de ziekte iets langzamer achteruitgaan dan zonder behandeling. Zo concludeert een overzichtsstudie uit 2025 dat deze middelen gemiddeld een kleine vertraging opleveren op cognitieve tests en functionele schaalmaten, met donanemab als relatief beste uit de groep. Het ziekteproces stopt echter niet: mensen blijven achteruitgaan, alleen net iets trager.

Kleine winst, grote discussie

Precies die beperkte winst vormt de kern van een felle wetenschappelijke discussie. Een invloedrijke review, gepubliceerd in het voorjaar van 2026, stelt dat de effecten van deze anti‑amyloïd‑middelen statistisch wel aantoonbaar zijn, maar “klinisch niet betekenisvol” voor het dagelijks functioneren van patiënten. Volgens de auteurs brengen de huidige middelen “geen zinvolle verbetering” over een periode van 18 maanden, terwijl ze wel flinke bijwerkingen en hoge zorgkosten introduceren.

Andere onderzoekers reageren fel. Zij wijzen erop dat voor een ziekte die tot nu toe niet te remmen was, iedere vertraging van het proces relevant kan zijn, zeker als die in de allervroegste fase wordt behaald. Een recente analyse in Practical Neurology concludeert dat anti‑amyloïd‑therapie een nieuw hoofdstuk vormt in de behandeling van Alzheimer en een fundament kan leggen voor betere, veiligere varianten in de toekomst.

De keerzijde: risico’s en belasting

De keerzijde van de nieuwe middelen is stevig. Omdat het antilichamen zijn, moeten ze via regelmatige infusen in het ziekenhuis worden toegediend, vaak eens per twee of vier weken. Patiënten en mantelzorgers krijgen er dus een intensief medisch traject bij, inclusief herhaalde MRI‑scans om de belangrijkste bijwerking in de gaten te houden: ARIA, een combinatie van hersenzwelling en microbloedingen die bij een aanzienlijk deel van de behandelden optreedt.

In een grote meta‑analyse wordt geconcludeerd dat de cognitieve winst van donanemab en lecanemab klein is, terwijl de risico’s op ARIA‑verschijnselen en infuusgerelateerde reacties “substantieel” zijn. De auteurs gaan zelfs zo ver om te stellen dat de balans tussen voordeel en nadeel bij alle drie de goedgekeurde antilichamen eerder richting “meer schade dan baat” neigt.

Miljardeninvesteringen, maar nog geen genezing

Intussen dendert de onderzoekstrein door. Volgens een globale inventarisatie in juni 2026 lopen er wereldwijd 192 klinische trials met in totaal 158 kandidaat‑middelen tegen Alzheimer, een stijging van 40 procent ten opzichte van een decennium eerder. De cumulatieve kosten van mislukte en geslaagde Alzheimer‑studies in de afgelopen 25 jaar worden geschat op ruim 40 miljard dollar, met de hoogste uitgaven in de dure fase‑3‑onderzoeken.

Die investeringen leveren wel kennis op. Onderzoekers verschuiven steeds meer richting combinaties: naast amyloïd‑remming wordt gekeken naar het tau‑eiwit, ontstekingsprocessen, vaatproblemen en leefstijlinterventies zoals beweging en bloeddrukcontrole. In dat bredere kader zien sommigen de huidige anti‑amyloïd‑middelen vooral als een eerste stap, een bewijs dat het ziekteverloop überhaupt te beïnvloeden is.

Wat betekent dit voor patiënten?

Voor mensen met een milde, vroeg gediagnosticeerde vorm van Alzheimer ontstaat er voorzichtig een nieuwe optie: een behandeling die de achteruitgang met enkele maanden kan vertragen, maar die geen genezing brengt en gepaard gaat met serieuze risico’s en een zware zorgbelasting. Tegelijk waarschuwen onafhankelijke reviews dat de winst voor veel patiënten in de praktijk mogelijk nauwelijks merkbaar is.

De conclusie van dit moment is dus tweeslachtig: de miljardeninvesteringen hebben het veld in beweging gebracht en leveren de eerste echte ziekte‑modificerende middelen op, maar van een doorbraak die het leven van Alzheimerpatiënten ingrijpend verandert, is nog geen sprake. De cruciale vraag voor zorgverleners, beleidsmakers en families blijft: hoeveel risico, belasting en kosten zijn we bereid te accepteren voor een paar maanden extra helderheid?