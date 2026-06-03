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3x3-basketbalsters na twee zeges naar kwartfinales op WK

Sport
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 21:24
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WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben op het WK in Warschau de kwartfinales bereikt. De regerend wereldkampioen won ook de derde en vierde groepswedstrijd van respectievelijk Kazachstan en Polen en is zo groepswinnaar in groep A.
Het viertal van Nederland won eerder woensdag met 21-12 van Kazachstan. In de avond versloegen de basketbalsters, die op dit WK aantreden met Noor Driessen, Ilse Kuijt, Lotte van Kruistum en Zoë Slagter, ook gastland Polen met 21-10.
Nederland hoeft door de groepswinst niet in actie te komen in de tussenronde. De Nederlandse basketballers spelen wel in de tussenronde, nadat ze eerder woensdag van Duitsland verloren.
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