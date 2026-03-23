Griekenland trekt 300 miljoen uit tegen prijsstijgingen oorlog

ATHENE (ANP/AFP) - De Griekse regering heeft extra maatregelen aangekondigd om de prijsstijgingen voor burgers en boeren door de oorlog in het Midden-Oosten tegen te gaan. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wordt hiervoor in totaal 300 miljoen euro uitgetrokken voor subsidies in de maanden april en mei.

De subsidies moeten helpen om de kosten van brandstof en kunstmest te verlagen. Ook komen er subsidies om de ticketprijzen voor veerboten te drukken, aldus Mitsotakis. Griekenland kwam eerder deze maand al met maatregelen om winstmarges op benzine en levensmiddelen voor een periode van drie maanden te beperken.

Mitsotakis zei dat de regering extra financiële middelen ter beschikking heeft voor verdere steunmaatregelen. "Aangezien niemand weet hoe lang deze oorlog gaat duren, houden we uiteraard reserves aan in het geval de wereldwijde economische situatie aanzienlijk verslechtert", aldus de premier op de Griekse televisie.