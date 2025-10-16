Archeologen vinden een van de oudste dinoskeletten ooit

BUENOS AIRES (ANP) - In het noordwesten van Argentinië is een van de oudste dinosaurusskeletten ooit gevonden. De botten zijn 225 tot 230 miljoen jaar oud. Paleontologen beschrijven de vondst in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De dinosaurus heeft de naam Huayracursor jaguensis gekregen. De onderzoekers vonden een schedel, een wervelkolom tot aan de staart en vrijwel volledige achterpoten en voorpoten. Het dier is groter dan andere dino's uit die periode en heeft een langere nek. De paleontologen zeggen dat dit een overgang is naar de grotere dinosaurussen uit latere periodes.

De vondst werd gedaan op ongeveer 3000 meter hoogte in het Andesgebergte, niet ver van de grens met Chili.

De oudst bekende dinosaurusresten zijn van de Nyasasaurus parringtoni. De botten werden rond 1930 gevonden in het huidige Tanzania. Bij nader onderzoek in 2013 bleek dat die dino ongeveer 243 miljoen jaar geleden was gestorven.