ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groei aantal Amerikaanse toeristen in Europa vlakt af

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:18
anp180226174 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De toestroom van Amerikaanse toeristen naar Europa vlakt dit jaar naar verwachting voor het eerst af sinds de sterke opleving na corona. Dit is mogelijk het gevolg van een zwakkere dollar, verslechterende economische vooruitzichten en geopolitieke instabiliteit. Een sterke groei van Chinese en Indiase toeristen zal dit waarschijnlijk compenseren, meldt de European Travel Commission in een nieuw rapport.
Het aantal internationale aankomsten in Europa neemt in 2026 naar verwachting met ruim 6 procent toe. Die groei wordt vooral gedragen door een sterke stijging van het aantal Chinese bezoekers (plus 28 procent). Ook het aantal reizigers uit India neemt toe, met naar verwachting 9 procent. De groei vanuit de Verenigde Staten blijft daarentegen beperkt tot 4,2 procent, zo berekende de reisorganisatie.
"Bijzonder bemoedigend is dat de groei van de bestedingen door reizigers sneller gaat dan de groei van het aantal aankomsten", stelt de European Travel Commission.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Loading