Groei aantal Amerikaanse toeristen in Europa vlakt af

BRUSSEL (ANP/RTR) - De toestroom van Amerikaanse toeristen naar Europa vlakt dit jaar naar verwachting voor het eerst af sinds de sterke opleving na corona. Dit is mogelijk het gevolg van een zwakkere dollar, verslechterende economische vooruitzichten en geopolitieke instabiliteit. Een sterke groei van Chinese en Indiase toeristen zal dit waarschijnlijk compenseren, meldt de European Travel Commission in een nieuw rapport.

Het aantal internationale aankomsten in Europa neemt in 2026 naar verwachting met ruim 6 procent toe. Die groei wordt vooral gedragen door een sterke stijging van het aantal Chinese bezoekers (plus 28 procent). Ook het aantal reizigers uit India neemt toe, met naar verwachting 9 procent. De groei vanuit de Verenigde Staten blijft daarentegen beperkt tot 4,2 procent, zo berekende de reisorganisatie.

"Bijzonder bemoedigend is dat de groei van de bestedingen door reizigers sneller gaat dan de groei van het aantal aankomsten", stelt de European Travel Commission.