TU Delft deelt namen demonstranten met politie, AP vraagt uitleg

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil weten waarom de Technische Universiteit Delft de namen van klimaatactivisten heeft doorgegeven aan de politie. De privacytoezichthouder heeft de universiteit en de politie om uitleg gevraagd. Dat bevestigt de waakhond na een bericht van het Hoger Onderwijs Persbureau.

De zaak draait om klimaatprotestgroep End Fossil, die begin 2024 een bezettingsactie wilde houden op de campus van de universiteit in Delft. De groep bracht de universiteit op de hoogte. Die deelde vervolgens de namen van vijf actievoerders, onder wie een medewerker van de universiteit, met de politie, nog voordat de actie was gehouden.

De AP wil weten welke gegevens zijn gedeeld en op welke grond dat is gebeurd. Ook wil de waakhond weten of de politie niet een minder verstrekkende manier had om zich op de protestactie voor te bereiden.