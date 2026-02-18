ECONOMIE
Nederland zakt in medailleklassement terug naar zesde plaats

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:21
anp180226175 1
MILAAN (ANP) - Nederland is bij de Olympische Spelen in het medailleklassement van de vierde naar de zesde plaats gezakt. Frankrijk en Zweden behaalden woensdag allebei goud en zijn TeamNL voorbijgegaan.
Frankrijk, Zweden en Nederland staan na 87 van de 116 onderdelen op de Spelen allemaal op zes keer goud. Frankrijk en Zweden staan hoger op de ladder op basis van het aantal zilveren en bronzen medailles.
Nederland kan later op woensdag weer stijgen. Bij het shorttrack hopen de vrouwen hun olympische titel in de finale van de aflossing met succes te verdedigen. Jens van 't Wout komt, na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter, in actie op de 500 meter. Het shorttrackprogramma begint om 20.15 uur.
Noorwegen blijft het klassement aanvoeren met vijftien gouden medailles. Gastland Italië is tweede met negen gewonnen onderdelen en de Verenigde Staten zijn voorlopig de nummer 3 met zeven keer goud.
