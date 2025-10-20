ECONOMIE
Groei Chinese economie in derde kwartaal wat afgezwakt

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 6:03
anp201025038 1
BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese economie is in het derde kwartaal met 4,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de zwakste groei van het bruto binnenlands product (bbp) in een jaar. In het tweede kwartaal van 2025 groeide de economie nog met 5,2 procent.
De groei van het bbp lag wel in lijn met de verwachtingen van economen, die al vreesden voor de gevolgen van een vastgoedcrisis in China en spanningen op de wereldwijde handelsmarkt. China heeft voor het hele jaar een groeidoelstelling van ongeveer 5 procent.
