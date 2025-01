Groei clouddivisie neemt af bij Microsoft

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft heeft de groei van zijn clouddivisie zien vertragen in de laatste drie maanden van 2024. Dat lijkt een tegenslag voor het Amerikaanse technologie- en softwareconcern dat miljarden heeft geïnvesteerd in producten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De opbrengsten van de clouddivisie kwamen 31 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal was nog sprake van 34 procent groei. Analisten hadden in doorsnee op een sterkere groei gerekend. Beleggers lijken daarom geschrokken. In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel Microsoft woensdag duidelijk omlaag.