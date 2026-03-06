Dreigende taal Rusland over toelaten kernwapens in Finland

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland zal het niet over zijn kant laten gaan als Finland kernwapens toelaat op zijn grondgebied, waarschuwt het Kremlin. Het reageert op de aankondiging door het NAVO-land dat het af wil van zijn verbod op de stationering van kernwapens.

Finland wil dat schrappen om beter aan te sluiten bij de rest van de NAVO, waarvan het na de frontale Russische aanval op Oekraïne samen met Zweden lid werd. De alliantie heeft in Nederland en andere lidstaten kernwapens ondergebracht, maar de Finse wet laat die nu niet toe in het land. Terwijl Finland van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland heeft.

De Finse plannen "leiden tot een escalatie van spanningen op het Europese continent", reageert de woordvoerder van het Kremlin. Finland maakt zichzelf volgens hem "kwetsbaar", omdat de komst van kernwapens Rusland zou bedreigen. "En als Finland ons bedreigt, nemen we passende maatregelen."

Finland beklemtoont dat er geen plannen zijn om kernwapens te plaatsen.