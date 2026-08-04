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Spanje telde 72.000 migranten in Ceuta, 70.000 weer vertrokken

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 14:13
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MADRID (ANP/RTR) - Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen, zegt minister Fernando Grande-Marlaska na overleg met zijn ambtgenoten uit de EU. Van die migranten zouden er 70.000 weer zijn vertrokken.
Grande-Marlaska praatte de overige ministers van Binnenlandse Zaken en/of Migratie bij over wat er allemaal was gebeurd tijdens de crisis op donderdag en vrijdag. Verschillende Europese landen, onder aanvoering van Italië en Denemarken, hadden kritiek geuit op het Spaanse optreden. De regering in Madrid liet openlijk weten daar niet van gediend te zijn.
Nu lijkt de ergste onenigheid te zijn weggenomen. Grande-Marlaska sprak van een constructieve toon tijdens het video-overleg met de overige ministers. Volgens de Franse minister Laurent Nuñez hebben alle aanwezigen Spanje geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost.
Grande-Marlaska benadrukte dat het functioneren van de Schengenzone niet in gevaar is geweest.
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