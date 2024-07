Groei voor Franse economie in tweede kwartaal

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie is in het tweede kwartaal gegroeid, wat een opsteker is voor de tweede economie van de eurozone na alle politieke onrust die is ontstaan in het land. Volgens een voorlopige schatting van statistiekbureau Insee bedroeg de groei 0,3 procent op kwartaalbasis.

Daarmee lag de groei op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie maanden van het jaar, want dat cijfer werd opwaarts bijgesteld naar ook 0,3 procent, van een eerdere 0,2 procent.

Volgens Insee werd de economie afgelopen kwartaal gesteund door bedrijfsinvesteringen en de buitenlandse handel. De consumentenbestedingen waren stabiel. Het groeicijfer viel wat hoger uit dan economen hadden verwacht.

In Frankrijk is politieke onzekerheid na de parlementsverkiezingen die onverwacht zijn gewonnen door de linkse alliantie Nieuw Volksfront. Het Franse bedrijfsleven heeft zorgen geuit over de plannen van die alliantie. Zo wil een van de leiders het minimumloon verhogen, de pensioenleeftijd verlagen en prijsplafonds op brandstof, energie en bepaalde levensmiddelen invoeren. Ook moeten de overheidsuitgaven en de belastingen voor rijke mensen sterk omhoog.