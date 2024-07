Toestand acht slachtoffers van steekpartij Southport nog kritiek

SOUTHPORT (ANP) - De toestand van acht slachtoffers van een steekpartij in het Engelse Southport is nog steeds kritiek, melden Britse media. De zes kinderen en twee volwassenen werden maandag in een dansschool aangevallen door een 17-jarige jongen.

In totaal raakten negen kinderen gewond. Twee andere kinderen werden doodgestoken. De slachtoffers volgden een dans- en yogaworkshop toen de verdachte met een mes binnenkwam en de kinderen aanviel. De volwassenen raakten gewond toen ze de kinderen probeerden te beschermen. Hart Street, waar de dansschool zit, is volgens Britse media nog steeds afgezet door de politie.

Het motief van de verdachte is nog niet bekend. De politie gaat niet uit van een terreurdaad. De tiener uit de nabijgelegen plaats Bank zit vast op verdenking van moord en poging tot moord.

De Britse koninklijke familie heeft medeleven betuigd aan de slachtoffers. "Als ouders kunnen we ons niet voorstellen wat de families, vrienden en geliefden van de doden en gewonden in Southport doormaken", schrijven prins William en zijn vrouw Catherine op sociale media. Koning Charles liet eerder via sociale media weten "diep geschokt" te zijn.