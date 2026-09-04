Rechter VS weigert jurylid te verwijderen in zaak Lindsay Clancy

PLYMOUTH (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de geruchtmakende moordzaak van Lindsay Clancy, die heeft toegegeven dat ze haar drie kinderen heeft gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury (Massachusetts). Daarna sneed ze zichzelf met een mes en sprong ze uit een raam. Ze overleefde de val, maar raakte deels verlamd. De strafzaak in Plymouth draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. De vrouw kampte volgens haar advocaat met postpartumpsychose, ernstige psychische problemen na de bevalling.

Als ze schuldig wordt bevonden aan moord, riskeert Clancy een levenslange gevangenisstraf. Een twaalfkoppige jury moet beslissen over de schuldvraag, maar daar ontstond een patstelling. Eén jurylid lijkt volgens media in elk geval gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.