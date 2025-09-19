Groeiende steun voor effectiever gebruik Russische tegoeden

KOPENHAGEN (ANP) - De Europese Commissie komt snel met een voorstel om de bevroren Russische tegoeden effectiever in te zetten, zodat er meer geld naar Oekraïne kan. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) vrijdag op een persconferentie in Kopenhagen. De steun hiervoor neemt in de EU-landen toe, maar EU-ministers van Financiën willen wel eerst een concrete uitwerking zien voor een definitief 'ja', zeiden verschillende van hen vrijdag voor de start van een vergadering in de Deense hoofdstad.

Dat geldt ook voor de Europese Centrale Bank, zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag.

De Europese Commissie wil de opgebouwde kasmiddelen van bevroren Russische tegoeden gebruiken om aan Oekraïne een lening te kunnen geven voor de wederopbouw van het land, zei Dombrovskis. Hij gaf geen details, behalve dat Oekraïne de lening pas hoeft terug te betalen zodra Rusland de oorlogsschade betaalt. De risico's van de lening liggen bij de EU-lidstaten.