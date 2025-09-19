Franse vakbonden stellen regering ultimatum om bezuinigingen

MONTREUIL (ANP/BLOOMBERG) - De Franse vakbondskoepel CGT heeft de regering een ultimatum gesteld. Komt de recent aangetreden premier Sébastien Lecornu niet aan hun eisen tegemoet op uiterlijk 24 september, dan roepen zij opnieuw op tot grootschalige stakingen. Donderdag gingen ook al honderdduizenden Fransen de straat op uit onvrede met de voorgenomen miljardenbezuinigingen.

De koepel, die acht grote vakbonden vertegenwoordigt, is boos om wat zij "ongekend hard" snijden in het overheidsbudget noemt. Daarmee staan volgens de bonden de rechten van hun leden onder druk. Premier Lecornu heeft geprobeerd het door zijn voorganger voorgenomen bezuinigingspakket van 44 miljard euro iets te versoepelen, maar dat is volgens de bonden niet genoeg.

"De woede is groot, net als de volharding", zei CGT-vakbondsleider Sophie Binet tegen CNN in reactie op de protesten van donderdag. "Mijn boodschap aan meneer Lecornu is: budgetkeuzes worden gemaakt door de straat."