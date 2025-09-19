PostNL stuurt weer pakketten naar VS

DEN HAAG (ANP) - PostNL kan vanaf vrijdag weer een groot deel van de voor de Verenigde Staten bestemde pakketten verzenden. Vorige maand stopte het post- en pakketbedrijf daar tijdelijk mee omdat er veel onduidelijk was over een wetswijziging.

Tot voor kort waren pakketten tot een waarde van 800 dollar in de VS vrijgesteld van invoerrechten, maar de regering-Trump maakte daar een einde aan. Voor veel postbedrijven was daarna onduidelijk hoe ze aan alle douaneverplichtingen moesten voldoen. Dat leidde tot een daling van 80 procent van het postverkeer naar de VS, stelde de Wereldpostunie van de VN.

PostNL meldde eerder deze maand al dat een oplossing in zicht was. Het bedrijf kan nu alle zakelijke en retourzendingen van pakketten naar de VS weer verzorgen. Particulieren kunnen alleen zogeheten cadeauzendingen tot een waarde van 100 dollar naar het land sturen, oftewel pakketten die zonder commercieel doel worden verstuurd. Voor duurdere pakketten is nog geen oplossing.