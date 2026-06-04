Groene stroom is volgens klimaatstichting iets vaker echt groen

UTRECHT (ANP) - Energieleveranciers verkopen vaker groene stroom die daadwerkelijk duurzaam is opgewekt met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen in Nederland. Uit onderzoek van klimaatstichting HIER komt naar voren dat 34 procent van de onderzochte groenestroomproducten niet van duurzame bronnen in Nederland komt, maar wordt 'vergroend' met certificaten uit het buitenland. Dat was vorig jaar nog bijna 38 procent.

HIER verzamelde gegevens over de samenstelling en herkomst van groenestroomproducten van 52 energieleveranciers. Een deel daarvan kreeg de stichting van de bedrijven zelf en de rest via de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Van de 99 onderzochte producten zijn er 34 volgens HIER niet echt groen te noemen. De overige 65 (66 procent) wel. Vorig jaar was nog 62 procent van de 90 onderzochte producten echt groen.

De toename komt doordat meer onderzochte producten volgens de stichting daadwerkelijk groen zijn. In 2025 lag het aantal niet daadwerkelijk groene producten namelijk ook op 34. Stroom die in Nederland als groen wordt verkocht kan ook uit het buitenland komen. Energieproducenten in Europa krijgen groenestroomcertificaten als bewijs dat groene stroom duurzaam is opgewekt. De certificaten kunnen echter ook los van de energie worden verkocht.

HIER

De klimaatstichting zegt dat een derde van de groenestroomproducten nog altijd niet van Nederlandse duurzame bronnen komt, "ondanks jarenlange aandacht voor een transparante energiemarkt".

HIER begon in 2013 met dit jaarlijkse onderzoek. "We hoopten in 2013 de checker na vijf jaar op te kunnen heffen", zegt directeur Eva van der Weiden, verwijzend naar de bijbehorende tool van HIER. "Zolang de markt misleidend is, blijft HIER zich inzetten voor meer transparantie."