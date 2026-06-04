Zoon Parool‐columniste met kettingslot aangevallen na column over multicultureel voetbalgeweld

De minderjarige zoon van Parool‑columniste Yesim Candan is in Amsterdam met een kettingslot mishandeld, vermoedelijk in reactie op een eerdere kritische voetbalcolumn van zijn moeder. Het geweldsincident wordt door bestuurders en persorganisaties omschreven als een ernstige aanslag op de persvrijheid.

Wat er is gebeurd

Dinsdagavond rond 19.00 uur werd de zoon van Candan onder een tunneltje aan de Parnassusweg in Amsterdam‑Zuid op de fiets aangevallen door een man op een zwarte scooter, die met een zwaar kettingslot uithaalde naar zijn bovenlichaam. De jongen raakte daarbij gewond; de politie onderzoekt de zaak en heeft een signalement van de dader verspreid.

Het Parool ontving kort na publicatie van Candans column over een uit de hand gelopen amateurwedstrijd tussen AFC en ASV De Dijk een anonieme dreigbrief, waarin onder meer stond: “Kijk maar goed achterom net als je hoerenzoon!”. De politie onderzoekt nadrukkelijk of er een verband is tussen deze dreigbrief en de aanval op haar zoon.

Aanleiding: column over voetbalgeweld

In haar column van 15 mei beschreef Candan hoe spelers van ASV De Dijk losgingen op een vrouwelijke scheidsrechter nadat zij een penalty toekende, haar uitscholden voor “kankerlijer” en een “ontluisterend schouwspel” neerzetten. Ze wees op een structureel probleem van agressie en normvervaging in het jeugdvoetbal en riep op tot harder optreden, met langere schorsingen voor intimiderende spelers en aanpak van ouders die langs de lijn escaleren.

Volgens persveiligheidsorganisatie PersVeilig lijkt het de eerste keer in Nederland dat een gezinslid van een journalist fysiek wordt aangevallen vanwege een publicatie. Gemeente en politie nemen de zaak daarom “zeer hoog” op.

Reacties uit politiek en sport

Burgemeester Femke Halsema noemt de aanval op Instagram “afschuwelijk”, “een grove misdaad” en “onverteerbaar” en waarschuwt dat geweld tegen familieleden van journalisten een poging is om de vrije pers het zwijgen op te leggen. Het bestuur van ASV De Dijk reageert “vol afschuw” en zegt sinds de column “vrijwel dagelijks” contact te hebben met Candan, in de hoop dat de dader snel wordt opgepakt.[ nieuws ][ ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws

Waar eindigt kritiek op voetbalgeweld en begint de angst om thuis de rekening gepresenteerd te krijgen?