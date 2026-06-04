ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon Parool‐columniste met kettingslot aangevallen na column over multicultureel voetbalgeweld

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 04 juni 2026 om 5:59
550x479
De minderjarige zoon van Parool‑columniste Yesim Candan is in Amsterdam met een kettingslot mishandeld, vermoedelijk in reactie op een eerdere kritische voetbalcolumn van zijn moeder. Het geweldsincident wordt door bestuurders en persorganisaties omschreven als een ernstige aanslag op de persvrijheid.

Wat er is gebeurd

Dinsdagavond rond 19.00 uur werd de zoon van Candan onder een tunneltje aan de Parnassusweg in Amsterdam‑Zuid op de fiets aangevallen door een man op een zwarte scooter, die met een zwaar kettingslot uithaalde naar zijn bovenlichaam. De jongen raakte daarbij gewond; de politie onderzoekt de zaak en heeft een signalement van de dader verspreid.
Het Parool ontving kort na publicatie van Candans column over een uit de hand gelopen amateurwedstrijd tussen AFC en ASV De Dijk een anonieme dreigbrief, waarin onder meer stond: “Kijk maar goed achterom net als je hoerenzoon!”. De politie onderzoekt nadrukkelijk of er een verband is tussen deze dreigbrief en de aanval op haar zoon.

Aanleiding: column over voetbalgeweld

In haar column van 15 mei beschreef Candan hoe spelers van ASV De Dijk losgingen op een vrouwelijke scheidsrechter nadat zij een penalty toekende, haar uitscholden voor “kankerlijer” en een “ontluisterend schouwspel” neerzetten. Ze wees op een structureel probleem van agressie en normvervaging in het jeugdvoetbal en riep op tot harder optreden, met langere schorsingen voor intimiderende spelers en aanpak van ouders die langs de lijn escaleren.
Volgens persveiligheidsorganisatie PersVeilig lijkt het de eerste keer in Nederland dat een gezinslid van een journalist fysiek wordt aangevallen vanwege een publicatie. Gemeente en politie nemen de zaak daarom “zeer hoog” op.

Reacties uit politiek en sport

Burgemeester Femke Halsema noemt de aanval op Instagram “afschuwelijk”, “een grove misdaad” en “onverteerbaar” en waarschuwt dat geweld tegen familieleden van journalisten een poging is om de vrije pers het zwijgen op te leggen. Het bestuur van ASV De Dijk reageert “vol afschuw” en zegt sinds de column “vrijwel dagelijks” contact te hebben met Candan, in de hoop dat de dader snel wordt opgepakt.[nieuws][ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
Waar eindigt kritiek op voetbalgeweld en begint de angst om thuis de rekening gepresenteerd te krijgen?

Lees ook

Video: Joodse man duwt non op brute wijze tegen de grond in JeruzalemVideo: Joodse man duwt non op brute wijze tegen de grond in Jeruzalem
Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social mediaMeisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media
Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakkenEx-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken
Wie inspireerde Adolescence? Hoe een echte jonge een tienermoordenaar werdWie inspireerde Adolescence? Hoe een echte jonge een tienermoordenaar werd
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

Inflatie van 3,5%: zo smelt je hypotheek stilletjes weg

40222732_m

De onverwachte effecten van glyfosaat op je darmen

afcbb3c9c2005baab387c575d12998511b23c026-1780404967-97a525a7-960x640

Vier Pakistaanse landarbeiders levend verbrand in Italië: 'Moordaanslag, zonder twijfel'

ANP-531406715

Angela de Jong heeft ruzie met kinderloze Antoinnette Scheulderman: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen"

c50288b7-f631-4d2c-aad0-7b8001cacf4a_1359x2048

Tina Brown fileert Jill Biden: wat de first lady verzwijgt

204463627_m

Woede over WK-vervoer: supporters moeten belachelijk bedrag neertellen voor treinritje naar stadion

Loading