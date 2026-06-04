Code geel vanaf het middaguur in het gehele oosten van Nederland

DE BILT (ANP) - In het oostelijke deel van Nederland is vanaf het middaguur code geel van kracht, meldt het KNMI. Het weerinstituut verwacht daar enkele "pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten".

De waarschuwing geldt in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Bij buien in deze provincies kunnen windstoten voorkomen van ongeveer 65 kilometer per uur uit zuidwestelijke richting. Ook zijn hagelstenen mogelijk met een doorsnee van ongeveer 2 centimeter.

Volgens het KNMI kunnen buitenactiviteiten en het wegverkeer hinder ondervinden van het weer. De waarschuwing is naar verwachting om 18.00 uur weer voorbij.