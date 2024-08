Groene waterstofproductie VS stagneert door onduidelijke regels

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Twee jaar na de historische klimaatwet van de Amerikaanse president Joe Biden, die de productie van groene waterstof moest stimuleren met royale belastingvoordelen, is nog steeds onduidelijk welke bedrijven in aanmerking komen. Hierdoor blijven miljarden dollars aan investeringen op de plank liggen.

De regering van Biden beschouwt groene waterstof als een cruciale pijler van de energietransitie, vooral om zware industrieën te verduurzamen die niet eenvoudig op elektriciteit kunnen draaien. Bedrijven in de sector kunnen echter nog geen stappen zetten omdat er nog geen definitieve regels zijn om in aanmerking te komen voor een belangrijke belastingkorting.

Waterstofbedrijven vonden de richtlijnen die het Amerikaanse ministerie van Financiën vorig jaar presenteerde te streng en waarschuwden dat veel van hun geplande fabrieken niet in aanmerking zouden komen voor het belastingvoordeel. Sindsdien verkeren ontwikkelaars in onzekerheid, in afwachting van definitieve regels.

De vertraging is niet alleen te wijten aan bureaucratie. De industrie en milieuorganisaties voeren al maanden een lobbystrijd over de regels. Het gebrek aan voortgang belemmert de inspanningen van de Verenigde Staten om te vergroenen. "Mensen in de sector zijn erg gefrustreerd. Hoe langer investeringen worden uitgesteld, hoe minder vastberaden mensen zijn", zegt Frank Wolak, bestuurder bij de Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.