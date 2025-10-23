Timmermans noemt Wilders 'gratis-bierbrouwer' om eigen risico

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is "de grootste gratis-bierbrouwer van Nederland", zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) tegen hem in het SBS6-verkiezingsdebat. Net als twee jaar geleden kwamen de twee in aanvaring over het eigen risico. Timmermans wees erop dat de PVV het verkiezingsprogramma niet heeft laten doorrekenen, waardoor niet duidelijk is hoe Wilders zijn plannen wil betalen. "U komt met sprookjes."

"We schaffen het eigen risico stapsgewijs af", schrijft GroenLinks-PvdA in haar partijprogramma, maar in de doorrekening van het Centraal Planbureau staat dat de partij de halvering van het eigen risico die het kabinet-Schoof heeft doorgevoerd in elk geval tot 2030 laat staan. Wilders vroeg Timmermans: "Bent u bereid samen met mij te strijden voor volledige afschaffing eigen risico?"

Wilders kreeg de vraag waarom hij het eigen risico niet helemaal heeft afgeschaft, terwijl zijn partij de minister van Volksgezondheid leverde. Daarop antwoordde Wilders dat hij "geen politiek draagvlak" had. "Ik heb moeten vechten om de helft voor elkaar te krijgen."

Bij het SBS6-debat voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 zei Timmermans tegen een kiezer dat het afschaffen van het eigen risico "stap voor stap" moest gebeuren. "Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen." Wilders viel hem daar toen fel op aan: "Mevrouw kan niet wachten."