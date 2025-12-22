ECONOMIE
Grondstoffenbedrijf FincoEnergies verkocht aan concern Glencore

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 17:14
anp221225120 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse brandstoffenbedrijf FincoEnergies komt in handen van het Zwitserse Glencore. De multinational op het gebied van grondstoffen en mijnbouw neemt FincoEnergies over van Coloured Finches, de investeringsmaatschappij die het bedrijf in 2013 oprichtte. Coloured Finches blijft wel betrokken bij de leverancier van onder meer biobrandstoffen.
FincoEnergies is gevestigd in Rotterdam en heeft ook kantoren in Duitsland en Zwitserland. Het bedrijf levert brandstoffen aan de transport- en industriesector, zoals de scheepvaart.
De ondernemingen verwachten dat de overname in het tweede kwartaal van volgend jaar is afgerond. Het is onder meer nog wachten op goedkeuring door de Europese mededingingsautoriteiten.
