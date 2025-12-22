Venezuela krijgt 'volledige steun' Rusland in conflict met VS

CARACAS/MOSKOU (ANP/AFP) - Venezuela geniet Ruslands "volledige steun" in het oplopende conflict met de Verenigde Staten. Dat melden zowel Moskou als de regering van het Zuid-Amerikaanse land, nadat hun buitenlandministers elkaar eerder op de dag telefonisch hadden gesproken.

De bewindslieden hadden het in dat gesprek onder meer over de Amerikaanse bombardementen op vermeende drugsboten nabij de Venezolaanse kust en de recente beslaglegging op twee olietankers in dezelfde wateren. Bij die aanvallen kwamen al zeker honderd personen om het leven, zonder voorafgaand proces.

Volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zijn de landen samenwerking overeengekomen, met name binnen de VN. Lavrov: "Om ervoor te zorgen dat de staatssoevereiniteit en binnenlandse aangelegenheden worden gerespecteerd" en geen buitenlandse inmenging plaatsvindt.

De VN-Veiligheidsraad komt dinsdag op verzoek van Venezuela bijeen om de oplopende spanningen tussen de VS en dat land te bespreken.