Laatste leerlingen massagijzeling Nigeriaanse kostschool vrij

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 16:57
ABUJA (ANP/AFP) - De laatste leerlingen die werden gevangengenomen bij de massagijzeling bij een katholieke kostschool in Nigeria afgelopen maand, zijn vrijgelaten. Dat meldt de regering in dat land. Begin december werd al een honderdtal scholieren vrijgelaten. Nu gaat het om zo'n 130 leerlingen. In totaal werden 303 kinderen en twaalf personeelsleden gegijzeld. Vijftig van hen wisten kort na de ontvoering te ontsnappen.
Volgens een AFP-verslaggever ter plaatse werden zes voertuigen met kinderen naar een overheidsinstelling gebracht. Volgens de autoriteiten gaat het naast de kinderen ook om zeven docenten.
Onduidelijk is nog altijd wie de ontvoerders waren of hoe de leerlingen en personeelsleden zijn vrijgekomen. In Nigeria zijn ontvoeringen voor losgeld een steeds groter probleem. Het betalen daarvan is in het land wettelijk verboden.
